Dani Navarro regressa a Espanha para correr na Burgos-BH

O veterano espanhol Dani Navarro está de regresso a uma equipa do país natal para correr pela Burgos-BH, que hoje anunciou a contratação do ciclista de 37 anos, que em 2020 representou a Israel Start-Up Nation.

"Estou muito contente de me juntar a esta equipa, gosto do projeto que estão a formar. [...] Acredito que ainda tenho ciclismo nas pernas e é o que vou demonstrar", assinalou o corredor, que estava desempregado antes de assinar pela formação da segunda divisão do ciclismo mundial.

A Burgos-BH terá em Navarro um reforço para uma época em que a Volta a Espanha sai da cidade que dá nome à equipa, com o ciclista, nascido em Salamanca, a voltar a uma equipa espanhola pela primeira vez desde 2006.

Depois de despontar na Liberty, seguiram-se quatro anos na Astana, dois na Saxobank, antes de seis épocas na Cofidis, por quem acabou em nono a geral final da Volta a França de 2013. Na última temporada, correu na Israel Start-Up Nation, para onde se mudou após a extinção da Katusha.