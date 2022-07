Daniel Dias 5.º no omnium sub-23 dos Europeus de ciclismo de pista em Anadia

O português Daniel Dias foi esta segunda-feira quinto classificado na prova sub-23 de omnium do campeonato da Europa de ciclismo de pista, em Anadia, no qual Marta Carvalho foi sétima na corrida de pontos para juniores.

No Velódromo Nacional, em Sangalhos, Dias começou o dia com o terceiro lugar no scratch, seguindo-se um oitavo no tempo e o sexto posto na eliminação, entrando para a derradeira prova bem dentro da discussão das medalhas.

Acabou a pontuar num dos sprints e conseguiu dar uma volta ao pelotão, somando mais 20, acabando no quinto posto uma corrida renhida nos primeiros lugares. O britânico Oscar Nilsson-Julien, que venceu o scratch e a corrida por pontos, acabando com 165, dois acima do alemão Tim Torn Teutenberg, segundo, e do holandês Philip Heijnen, com 156.

Antes, Marta Carvalho fez outro bom resultado para a seleção nacional, com o sétimo lugar na corrida por pontos júnior, em que somou quatro, dois deles no sprint final, para entrar no top 8. A prova foi ganha pela britânica Izzy Sharp, com 58 pontos, à frente da francesa Auror Pernollet segunda com 35, e da belga Héléne Hesters, terceira com 25.

No omnium feminino sub-23, Daniela Campos, já medalha de bronze no scratch, acabou a prova no 10.º lugar, com 70 pontos, depois de ser sétima no scratch dentro do concurso olímpico, 10.ª no tempo e 11.ª na eliminação. Após a corrida dos pontos, a belga Shari Bossuyt logrou a medalha de ouro, à frente da neerlandesa Daniek Hengeveld, segunda, e da francesa Jade Labastugue, terceira.

A corrida de pontos júnior masculina teve João Cunha no 18.º lugar, com -20 pontos devido a ter sofrido uma volta de avanço, numa corrida ganha pelo britânico Ben Wiggins.

O dia de hoje ficou marcado pela medalha de prata de Diogo Narciso, que no domingo tinha competido na corrida de pontos sub-23 sem que os comissários dessem luz verde ao pódio final.

O atleta já tinha conseguido a prata no ano anterior, no mesmo escalão, e repetiu a façanha, ainda que tenha explicado, à Lusa, que perder o ouro "por um ponto" não deixa de custar.

Segundo a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), o colégio tomou a decisão "depois de rever a prova", com Narciso a somar 63 pontos e a ficar a um de se sagrar campeão europeu em Sangalhos.

O título foi para o austríaco Maximilian Schmidbauer, com 64 pontos, enquanto o francês Gregory Pouvreault conseguiu o bronze, com 53, após a prova de domingo, com o resultado em suspenso até à manhã de hoje.

"Preparei-me muito para esta competição, no ano passado também fui segundo. O ano não começou muito bem, tive uma lesão muito grave no joelho. Podia não estar nas melhores condições, mas trabalhei, com esta equipa fantástica. No final, ouvir que fiz uma corrida fantástica, que estive melhor, e ver no placard final que perdi por um ponto, só um ponto...", explicou à Lusa.

Este resultado "frustrante" não apaga que seja "vice-campeão da Europa pelo segundo ano consecutivo", o que o deixa "feliz, contente", e lhe dá motivação para continuar a trabalhar na pista.

Agradeceu a ajuda dos mais experientes pistards portugueses, dos irmãos Ivo e Rui Oliveira a Maria Martins e Iúri Leitão e João Matias, "para crescer e evoluir", a caminho do sonho de chegar "a um pódio de elite", em Mundiais ou Europeus, e chegar "aos Jogos Olímpicos".

Os Europeus de Anadia para sub-23 e juniores terminam na terça-feira com o madison e o keirin. Na primeira, prova de duplas, nota para João Marques e João Martins em juniores masculinos.