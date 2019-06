Daniel Dias em sétimo na última etapa da prova suíça da Taça das Nações

Daniel Dias foi sétimo classificado na última etapa do Tour du Pays de Vaud, vencida pelo francês Alex Baudin, enquanto o alemão Marco Brenner terminou a prova da Taça das Nações com a camisola amarela.

O ciclista português concluiu os 110,9 quilómetros do circuito seletivo em redor de Granges-Marnand en Boucles com o mesmo tempo de Baudin, tal como o compatriota Diogo Narciso, que terminou a etapa no 21.º lugar, depois de também ter conseguido entrar no pelotão que discutiu o triunfo na derradeira tirada da prova suíça.

Na classificação geral, Daniel Dias também foi o melhor representante português, no 21.º posto final, a 4.00 minutos de Brenner, vencedor do prólogo, da primeira etapa e do primeiro setor da segunda, enquanto o holandês Lars Boven e o dinamarquês William Levy, foram segundo e terceiro classificados, respetivamente.

Os restantes ciclistas lusos, terminaram todos longe do 'top-20': João Macedo foi 38.º, a 9.11 minutos, Pedro Silva 52.º, a 17.46, Henrique Fróis 59.º, a 20.17 e Diogo Narciso terminou em 62.º, a 21.21, enquanto André Domingues abandonou no último dia, em consequência das lesões sofridas na queda da primeira etapa.