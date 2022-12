Daniel Freitas suspenso por três anos

Daniel Freitas, de 31 anos, é o mais recente ciclista a ser suspenso pela ADoP, tendo sido castigado por três anos, tal como já tinham sido seis corredores da W52-FC Porto.O ciclista da Rádio Popular-Bosvista sofreu uma redução de um ano na suspensão por ter confessado a violação das normais antidopagem (posse de método proibido), de acordo com nota da ADoP publicada no seu site.Daniel Freitas foi um dos envolvidos na rusga feita pela Polícia Judiciária dois dias antes do início da Volta a Portugal, facto que não permitiu ao ciclista alinhar na corrida.Este processo surge ligado à Operação Prova Limpa, que incidiu sobretudo sobre a equipa da W52-FC Porto e que já suspendeu sete ciclistas, sendo que João Rodrigues foi o que levou a pena mais pesada, sete anos, também devido a irregularidades no Passaporte Biológico. O algarvio, tal como Ricardo Vilela, Daniel Mestre, José Neves, Samuel Caldeira, Rui Vinhas e Ricardo Vilela também confessaram delito, pelo que viram igualmente as suas penas reduzidas, no caso destes últimos de quatro para três anos.