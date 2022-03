Daniel Freitas vence sprint restrito e triunfa na Clássica da Primavera

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista português Daniel Freitas (Rádio Popular-Paredes-Boavista) venceu este domingo a 25.ª edição da Clássica da Primavera, na Póvoa de Varzim, ao triunfar num sprint restrito de corredores na primeira vitória do ano dos axadrezados.

A corrida, integrada na Taça de Portugal, contou com 145,8 quilómetros que incluíram sete subidas ao monte de S. Félix, decidindo-se ao 'sprint', no qual Freitas se impôs a Rafael Silva (Efapel), segundo, e Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO), terceiro.

Nas classificações secundárias, Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor) triunfou na montanha e Hugo Nunes (Rádio Popular-Paredes-Boavista) nas metas volantes, enquanto a W52-FC Porto foi a melhor equipa.

Na Taça, o novo líder da geral é Rafael Silva, com 120 pontos, mais cinco do que Luís Gomes, com o venezuelano Leangel Linarez (Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados), anterior primeiro classificado, a ser hoje oitavo e cair para terceiro.