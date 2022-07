Daniel Lima alcança 11.º lugar na corrida de fundo do Europeu de juniores em Anadia

O ciclista português Daniel Lima foi este sábado 11.º classificado na corrida de fundo de juniores dos Europeus de ciclismo a decorrer em Anadia, no distrito de Aveiro, ganha pelo suíço Jan Christen.

Num percurso encurtado em uma volta ao circuito por Anadia, Christen impôs-se a colegas de ataque, o norueguês Jorgen Nordhangen, segundo, e o francês Léo Bisiaux, terceiro, para vencer isolado, com um tempo de 2:42.10 horas.

Nordhangen ficou a 19 segundos e Bisiaux a 2.02 minutos, depois de o trio ter atacado na penúltima volta, e Daniel Lima chegou no grupo seguinte, em 11.º, a 2.33 minutos do vencedor.

António Morgado foi 40.º e Gonçalo Tavares 45.º, ambos a 6.05, com Tiago Santos em 56.º, Tiago Nunes em 66.º e Rúben Rodrigues sem classificação, não tendo concluído a prova.

Se Daniel Lima lembrou que tinha estado "doente há duas semanas" e hoje sentiu boas sensações, conseguindo um resultado "muito bom", o selecionador, José Poeira, elogiou a sua inteligência e perspicácia e a tentativa de ataque no Monte Crasto, que o deixou num grupo posterior. "Dada a sua boa visão da corrida, penso que o Daniel conseguiria sempre ficar mais ou menos neste lugar, mesmo que o António e o Gonçalo tivessem estado na discussão da corrida. Hoje, isso não aconteceu, pois eles tiveram covid-19 na semana passada, o que os afetou bastante", lembrou, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo.

Na corrida feminina, a melhor foi Mariana Líbano, no 37.º posto, cumprindo os 83,1 quilómetros do percurso, com subidas a Algeriz e Monte Crasto, em mais 3.21 minutos em relação à nova campeã europeia, a francesa Eglantine Rayer, também 'vice' no contrarrelógio.

O pódio ficou completo com duas italianas Eleonora Ciabocco, segunda, e Federica Venturelli, terceira. "Foi uma corrida do mais alto nível de exigência, com muito calor e um vento quente, de frente em parte do percurso. Além disso, o nível das participantes era muito elevado e o percurso exigente, tanto pelas subidas como pelas descidas de algum risco", destacou o selecionador, José Luís Algarra.

Segundo o técnico, as atletas "mostraram que têm margem de evolução e capacidade para, no futuro, fazerem grandes resultados", gabando a "corrida espetacular" de Líbano.

O Europeu de estrada para sub-23 e juniores termina no domingo com as corridas de fundo dos mais experientes, começando pelas mulheres, às 10:00, para 104,5 quilómetros, seguidas dos homens, a partir das 14:00, com 147,3 quilómetros no programa.