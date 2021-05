Daniel Mestre vence Memorial Bruno Neves em Oliveira de Azeméis

Daniel Mestre (W52-FC Porto) venceu este sábado o Memorial Bruno Neves, prova com partida e chegada em Oliveira de Azeméis que coroou o quarto dragão esta temporada.

Depois de vitórias de Jóni Brandão, João Rodrigues e José Neves, foi a vez de Daniel Mestre somar outra vitória para os azuis e brancos na época 2021, ao cumprir os 127,4 quilómetros em 3:03.38 horas.

Mestre bateu ao sprint uma série de adversários no grupo que chegou compacto à meta, com Rafael Silva (Antarte-Feirense) no segundo posto e o argentino Tomás Conte (Louletano) no terceiro.