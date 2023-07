Daniel Moreira de ouro no Grande Prémio do Minho

O ciclista júnior de primeiro ano, Daniel Moreira (Tensai/Sambiental/Santa Marta), conquistou ontem pela primeira vez na carreira o Grande Prémio do Minho-Viana do Castelo Cidade Europeia do Desporto, ao triunfar na última etapa, com partida e chegada em terras vianenses (89,2 km). Bateu ao sprint Tiago Santos (Alcobaça/Crédito Agrícola) e o argentino Fabricio Crozzolo (Volvo Arregui/Cya/Hegotarrak), todos com o mesmo tempo, e com o pódio da etapa a coincidir com o pódio da geral.

Tiago Santos ganhou ainda o prémio da montanha, Fabricio Crozzolo impôs-se nos pontos e Daniel Moreira juntou a camisola da juventude e a classificação dos minhotos à geral individual. Por equipas triunfaram os espanhóis da Volvo Arregui/Cya/Hegotarrak.