Daniela Campos 26.ª no contrarrelógio de juniores dos Europeus

Daniela Campos foi esta quarta-feira a portuguesa mais bem classificada nas provas de contrarrelógio de juniores dos Europeus de ciclismo, em Alkmaar, na Holanda, ao terminar a prova feminina no 26.º posto.A única representante lusa no exercício individual alcançou o 26.º lugar entre as 42 corredoras que terminaram a prova, com o tempo de 33.12 minutos, mais 2.53 do que a vencedora, a holandesa Shirin van Anrooij.Na prova de juniores masculinos, disputada nos mesmos 22,4 quilómetros, Daniel Dias e Diogo Narciso não foram além dos 46.º e 49.º lugares, respetivamente a 3.08 e 3.31 minutos do italiano Andrea Piccolo, que foi o mais rápido, em 26.52 minutos.Os Europeus de ciclismo, que terminam no domingo, prosseguem na sexta-feira, com a presença de Daniela Reis no 'crono' de elite feminino e André Carvalho e Jorge Magalhães nos sub-23.