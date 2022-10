Daniela Campos fecha estreia em Mundiais de pista com 19.º lugar nos pontos

A ciclista portuguesa Daniela Campos foi este domingo 19.ª classificada na corrida por pontos dos Mundiais de pista de Saint-Quentin-en-Yvelines, França, na estreia em campeonatos do mundo de elite, aos 20 anos.

A mais jovem dos cinco portugueses em prova, Campos acabou a corrida sem ter somado pontos, em igualdade de circunstâncias com várias outras ciclistas até ao 15.º posto.

Antes, na estreia em Mundiais de elite, tinha sido 22.ª na corrida de eliminação.

A prova foi hoje muito renhida e acabou decidida com um ataque no final, coroando a britânica Neah Evans, que somou 60 pontos, como sucessora da belga Lotte Kopecky, hoje quarta.

A já bicampeã mundial em Saint-Quentin-en-Yvelines ficou à porta do pódio, com a dinamarquesa Julie Leth na prata, com 53, e a norte-americana Jennifer Valente, ouro no omnium, no bronze, com 51, apenas mais um que Kopecky.

Este é o primeiro título mundial de Evans, de 32 anos, depois de duas pratas e dois bronzes, entre a perseguição por equipas, em que foi prata em Tóquio2020, e o madison, juntando este a cinco ouros europeus um ano antes de os Mundiais serem em Glasgow, na Escócia em que nasceu.

Quanto a Daniela Campos, manteve-se sempre dentro do pelotão, não cedendo voltas de avanço, e acabou por tentar um ataque a 10 voltas do fim, quando seguia na frente um grupo de favoritas, procurando, sem sucesso, somar 20 pontos e 'saltar' para o 'top 10'.

Ainda hoje, os irmãos Ivo e Rui Oliveira competem na prova de duplas do madison, parte do programa olímpico, enquanto João Matias compete na eliminação, a fechar o evento, numa corrida em que foi vice-campeão europeu em 2021.