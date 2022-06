Daniela Campos junta título nacional de fundo ao de contrarrelógio

Daniela Campos (Bizkaia Durango) sagrou-se este sábado, pela primeira vez campeã portuguesa de ciclismo de fundo, depois de na sexta-feira ter vencido a prova de contrarrelógio dos Nacionais, que estão a decorrer em Mogadouro.Na prova de 87,6 quilómetros, Daniela Campos superiorizou-se nos metros finais, concluindo em 2:43.49 horas, menos um segundo do que Sofia Gomes (Massi Tactic), segunda, e Daniela Pereira (Kiwi Atlântico-Lourinhã), terceira.Em relação à prova de 2021, perante a ausência de Maria Martins (Le Col - Wahoo), Daniela Campos subiu um lugar para conquistar o seu primeiro título de fundo de elites, com Daniela Pereira a repetir o bronze do ano passado.Marta Carvalho (Extremosul-Hotel Alisios-Cenmais) conquistou o título de juniores, com Beatriz Guerra (Velo Performance - JS Campinense) a ser a mais forte nas cadetes.Ainda hoje corre-se a prova de fundo de sub-23 masculinos, com os elites masculinos a fecharem os Nacionais no domingo.