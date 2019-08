Daniela Campos sexta na prova de scratch dos Mundiais de pista juniores

A ciclista portuguesa Daniela Campos foi esta quarta-feira sexta classificada na final da prova de scratch dos Mundiais de pista juniores, que decorrem em Frankfurt, Alemanha.A portuguesa, júnior de primeiro ano, obteve a sexta posição final numa corrida em que esteve sempre integrada no pelotão de 24 corredoras, tendo a vitória sido discutida ao 'sprint', de acordo com a comunicação do gabinete de imprensa da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC.O 'sprint' foi perturbado por uma queda, mas a boa colocação de Daniela Campos, perto da cabeça da corrida, evitou que a ciclista da Equipa Portugal fosse atingida pelo acidente, ainda de acordo com a FPC.Daniela Campos fechou a prova no sexto lugar, perto de um pódio composto pela australiana Ella Sibley, vencedora, pela chilena Catallina Soto, segunda, e pela britânica Ella Barnwell, terceira. A corrida, com 7,5 quilómetros, disputou-se à média de 46,793 km/h.Na quinta-feira, Diogo Narciso será o representante português na competição masculina de scratch, com a prova de qualificação agendada para as 13:10 locais (12:10 em Lisboa), enquanto a final se disputa às 16:50 (15:50).