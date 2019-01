Daniela Reis perde mais de 20 minutos na segunda etapa do Tour Down Under

A ciclista portuguesa Daniela Reis (Doltcini-Van Eyck Sport) perdeu esta sexta-feira mais de 20 minutos na segunda etapa do Tour Down Under, primeira prova do World Tour feminino, que se disputa na Austrália.A campeã portuguesa cruzou a meta na 83.ª posição - penúltima entre as que concluíram a tirada -, a 21.30 minutos da australiana Amanda Spratt (Mitchelton-Scott), que gastou 3:13.20 horas para cumprir os 116,7 quilómetros entre Nuriootpa e Angaston.Numa etapa em que a meta coincidia com uma contagem de primeira categoria, a vencedora das últimas duas edições ganhou 39 segundos à australiana Lucy Kennedy (Mitchelton-Scott) e 45 à norte-americana Kristabel Doebel-Hickok (Rally Cycling).Na geral, Spratt tem 43 segundos de avanço sobre Kennedy e 51 sobre Doebel-Hickok, enquanto Daniela Reis é 83.ª, a 21.40 minutos.No sábado, corre-se a terceira de quatro etapas, entre Nairne e Stirling, num percurso de 104,5 quilómetros.