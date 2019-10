Daniela Reis vai correr pela Ciclotel em 2020

A campeã portuguesa de fundo e de contrarrelógio Daniela Reis vai correr pela equipa belga Ciclotel em 2020, anunciou esta segunda-feira aquela formação de ciclismo, deixando a Doltcini-Van Eyck ao fim de três temporadas."A Daniela Reis é uma verdadeira companheira e vai guiar as ciclistas mais jovens pelo pelotão. Estamos ansiosos por vê-la com a camisola de campeã portuguesa", pode ler-se numa nota da equipa, que vai iniciar-se no ciclismo em 2020, publicada na rede social Facebook.A portuguesa de 26 anos, quatro vezes campeã de estrada e cinco do crono, vai continuar a correr no estrangeiro, depois de ter passado três anos a correr as principais provas WorldTour.Esta temporada, em que foi afetada por lesões, uma delas depois de ser atropelada enquanto treinava, o melhor resultado foi um 10.º lugar na Volta a Burgos, além da revalidação dos títulos nacionais e o 31.º lugar nos Europeus.