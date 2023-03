Dario Cataldo mostra consequências da grave queda que sofreu na Catalunha

@VoltaCatalunya

fuerte Caída a falta de 5.500 para la meta donde el mas perjudicado fue el ciclista del TREK - SEGAFREDO Darío Cataldo pic.twitter.com/kh7pLoxqNm — uruguayciclismototal (@uruguayciclismo) March 20, 2023

Já vários dias passaram desde a violenta queda que Dario Cataldo sofreu na primeira etapa da Volta à Catalunha, mas apenas no início desta semana, através do Instagram, o ciclista da Trek Segafredo tranquilizou os seus fãs com uma mensagem de otimismo na qual partilhou também a experiência que viveu e também algumas fotos."Uma semana passou desde a terrível queda que sofri na primeira etapa da Volta à Catalunha. Foi um momento muito assustador até ao momento em que os meus dois pulmões foram estabilizados no hospital. Fraturas no fémur esquerdo, clavícula esquerda, nariz, cinco vértebras e ainda não sei quantas costelas. A primeira cirurgia já foi feita e correu bem. Em breve terei outra à clavícula. Só posso dizer que estou feliz por estar vivo, podia ter sido pior", partilhou o italiano, numa mensagem na qual agradeceu à sua equipa e à equipa médica do Hospital Univerditari de Girona. "Será um longo caminho até recuperar a 100%, mas prometo que voltarei", garantiu o italiano, de 38 anos.