David de la Cruz quer ganhar no Algarve para ajudar Sky

A Sky está na Volta ao Algarve em busca da quarta vitória nas últimas cinco edições, mas está também à procura de algo ainda mais importante: um patrocinador. Já se sabia que iria ser uma temporada diferente, porque os britânicos, apesar de dominarem praticamente todas as grandes voltas, correm o risco de não estarem na estrada no próximo ano.No entanto os ciclistas não estão muito preocupados com isso, acreditam na direção da Sky e estão focados no seu trabalho. Quem o diz é David de la Cruz, um dos candidatos à vitória final na Algarvia. "A equipa está como tem estado sempre nos últimos anos: relaxada e extremamente confiante. Só temos que nos preocupar em correr e, para ajudar, só podemos ganhar. Não podemos fazer mais nada", refere o espanhol, de 29 anos.Em relação à competição em si, de la Cruz mostra-se confiante, mas garante que o principal objetivo é "ganhar pernas". "Sinto-me muito bem. Vim aqui para começar a ganhar ritmo de corrida, passo a passo. Estive em Valência e chego aqui melhor e com o objetivo de fazer uma boa prova", frisa, acrescentado que que a a etapa desta quinta-feira, com chegada à Fóia, será fulcral para quem quiser disputar a classificação geral: "A etapa de amanhã é muito importante porque quem quiser lutar pela vitória tem que estar entre os melhores. Trazemos uma equipa forte, o Wout Poels está em muito boa forma, tal como mostrou na Volta à Austrália e será bom para nós termos duas armas, tem sido assim que temos tido sucesso aqui."O campeão em título da Volta a França, Geraint Thomas, não está presente nesta Volta ao Algarve, mas não esquece a corrida que ganhou em 2015 e 2016, tendo deixado uma mensagem de apoio na sua conta oficial do Twitter. "Triste por não participar na Volta ao Algarve deste ano.Corrida que me traz grandes recordações. Boa sorte, rapazes!", escreveu, tendo acompanhado com duas fotos suas na Algarvia.