David Lappartient reconduzido na presidência da União Ciclista Internacional

O francês David Lappartient foi esta terça-feira reconduzido na presidência da União Ciclista Internacional (UCI), na ausência de outros candidatos, com o Comité de Gestão do organismo a integrar pela primeira vez quatro mulheres.

Em comunicado, a UCI indica que, até 23 de junho, data consagrada nos estatutos para a apresentação de candidaturas, apenas o atual presidente submeteu a sua candidatura, pelo que "a sua eleição por um segundo período de quatro anos será confirmada sem votação".

"Os candidatos do Comité de Gestão da UCI foram eleitos pelas suas respetivas confederações continentais. A UCI congratula-se por notar a presença de quatro candidatas mulheres, representando três confederações continentais. Esta é uma estreia e resulta das alterações aos estatutos introduzidas pela UCI em 2019, com o objetivo de promover a presença de mulheres nos órgãos executivos da UCI", salienta a nota.

O Comité de Gestão do organismo que tutela o ciclismo internacional é composto pelo presidente, por 11 elementos eleitos no congresso da UCI, os cinco presidentes das confederações continentais, além do presidente da comissão de atletas da UCI.