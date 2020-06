Deceuninck-QuickStep vai treinar em julho para perto de Bérgamo

A equipa de ciclismo da Deceuninck-QuickStep vai treinar de 6 a 23 de julho perto de Bérgamo, cidade italiana da Lombardia severamente afetada pela pandemia da covid-19, revelou este domingo o diretor geral da formação belga.

"Vamos todos para um estágio em altitude e alugámos um hotel inteiro em San Pellegrino Terme. Se sofrermos alguma infeção por coronavírus, teremos a certeza de que vem da equipa", disse Patrick Lefevere.

O dirigente revelou que a partir da próxima semana vão começar a fazer testes de triagem do novo coronavírus aos ciclistas, incluindo o francês Julian Alaphilippe e o belga Remco Evenepoel, as suas maiores figuras.

A Deceuninck-QuickStep já tinha anunciado um estágio de três dias nas Ardenas flamengas, no seu país, a partir de 15 de junho.

A temporada do WorldTour, interrompida pela pandemia de coronavírus em meados de março, deve ser retomada no início de agosto, com a clássica Strade Bianche, em Itália, dia 1, e a Volta à Polónia, de 5 a 9.

Com todo o calendário reajustado, o Tour de França será de 29 de agosto a 20 de setembro, o Giro de Itália será de 03 a 25 de outubro e a Vuelta a Espanha de 20 de outubro a 08 de novembro.

A pandemia de covid-19 já provocou quase 400 mil mortos e infetou mais de 6,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.