Delmino Pereira avançou com queixa na PJ contra quem publicou vídeo

O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), Delmino Pereira, soube Record junto de fonte do organismo federativo, apresentou, no fim-de-semana passado, uma queixa junta da Polícia Judiciária contra quem publicou, pela primeira vez, nessa altura, nas redes sociais, um vídeo que diz ser "de cariz particular" a andar de bicicleta quando ainda não tinham sido levantadas as medidas de desconfinamento dos desportos ao ar livre.





O referido vídeo ganhou esta manhã maior atenção quando o ex-ciclista e assumido candidato à presidência da Federação, Rui Sousa, o publicou na sua página do Facebook, acompanhado de longo texto a criticar a atitude de Delmino Pereira. Publicação essa que apagou pouco depois.O nosso jornal procurou também saber junto de Rui Sousa as razões pelas quais apagou a publicação, mas ainda não conseguiu.