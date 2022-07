Delmino Pereira e a situação da W52-FC Porto: «Tomamos as decisões de acordo com as autoridades»

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC), na pessoa do seu presidente, recusa qualquer responsabilidade no facto de a W52-FC Porto estar entre as 19 equipas inscritas para a Volta a Portugal. "A Federação toma as decisões de acordo com as autoridades responsáveis pelo processo", frisou Delmino Pereira, à margem da apresentação oficial da prova, que vai para a estrada de 4 a 15 de agosto."Todas as organizações foram notificadas da informação que recebemos da ADoP, quanto a oito ciclistas suspensos", frisou ainda o dirigente, para quem a Federação acatará qualquer decisão que entretanto tomem as tais autoridades responsáveis, nomeadamente uma eventual suspensão da equipa decretada pela União Ciclista Internacional (UCI)."Todas essas entidades têm autonomia e acataremos o que decidirem", vincou Delmino Pereira, que reconhece ser este um "momento delicado, que nos preocupa a todos, requer o máximo de ponderação" que o ciclismo nacional atravessa, sublinhando ainda não "haver uma solução ideal" quanto à decisão da W52-FC Porto estar ou não na Volta a Portugal.