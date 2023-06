Delmino Pereira enaltece a Volta a Portugal do Futuro

Elogiando a forma como decorreu esta edição, Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, deixou bem claro a intenção que tem para o futuro. "Acho que correu muito bem. Foi uma prova bem disputada, com muita competitividade e a presença de muitas equipas estrangeiras, nomeadamente espanholas. Houve, porém, uma boa réplica dos portugueses, com a vitória do João Silva, para além de outros bons desempenhos", elogiou, deixando claro que tem que haver uma aposta forte em tornar esta prova internacional. "Dentro da nossa dimensão e em comparação com países que têm muito mais habitantes, temos tido bastante sucesso. Todos os anos, fornecemos todos os anos ciclistas de qualidade. O que pretendemos desta prova, é que evolua para uma grande prova internacional na categoria de sub-23. Esse é o nosso desejo, que esta prova seja a volta do futuro e onde estejam os melhores sub-23, algo que agora não acontece", avançou.

Olhando para trás, Delmino recorda que o problema da escassez de ciclistas nestas idades é antigo. "Quando nasceu a primeira volta, há 30 anos, eu era ciclista, tal como o Joaquim Gomes. Ele devia ter uns 28 ou 29 anos. A verdade é que nunca houve fartura de corredores sub-23. É um problema antigo e em todo o mundo", afirmou.