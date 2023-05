Demi Vollering sobe à liderança da Vuelta feminina

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ciclista holandesa Demi Vollering (SD Worx) subiu esta sexta-feira à liderança da Volta a Espanha feminina, ao vencer a quinta etapa, a primeira com uma chegada em alto.

Com uma contagem de montanha de segunda categoria em Mirador de Peñas Llanas, 129,2 quilómetros após a saída de La Cabrera, Vollering impôs-se em 3:33.25 horas, somando a sexta vitória da temporada, entre as quais a Strade Bianchi, a Amstel Gold Race, a Flèche Wallonne e a Liège-Bastogne-Liège.

A holandesa Annemiek van Vleuten (Movistar), campeã do mundo e vencedor das três grandes voltas em 2022, foi segunda, a três segundos, e a alemã Ricarda Bauerfeind (Canyon/SRAM Racing) foi terceira, a nove, enquanto Marianne Vos (Jumbo-Visma) perdeu a liderança ao não ir além do 26.º posto, 'caíndo' para o 13.º lugar da geral.

Mesmo assim, a classificação conta com três holandesas no pódio, Vollering lidera, com cinco segundos de avanço sobre Van Vleuten e 12 sobre Riejanne Markus (Jumbo-Visma).

Vera Vilaça (Massi-Tactic) foi 111.ª, a 22.09 minutos da vencedora, e é agora 104.ª classificada na geral, a 41.37 minutos da líderenquanto Beatriz Roxo (Cantabria Deporte-Rio Miera) não terminou a tirada.

No sábado corre-se a sexta e penúltima etapa, entre Castro Urdiales e Laredo (106,1 quilómetros).