Detidos quatro suspeitos de roubo de bicicletas de seleção italiana de pista

A justiça romena anunciou esta sexta-feira a detenção de quatro indivíduos acusados de roubar 22 bicicletas da seleção italiana durante os Mundiais de ciclismo de pista, que decorreram este mês em Roubaix, França.

"Em 23 de outubro, os suspeitos roubaram 22 bicicletas propriedade da equipa nacional de ciclismo de Itália, enquanto esta participava numa competição em França", lê-se no comunicado da procuradoria romena, que estima o valor das bicicletas em 600 mil euros.

O diário desportivo italiano Gazzetta dello Sport tinha noticiado na semana passada o roubo de uma vintena de bicicletas da seleção italiana de pista, que conseguiu o melhor resultado de sempre em Roubaix, onde conquistou 10 medalhas, quatro das quais de ouro.

As bicicletas desapareceram do estacionamento do hotel onde estavam hospedados os ciclistas italianos na cidade francesa.

Segundo as informações veiculadas pelos meios de comunicação italianos, estas estavam dentro de um camião, que os ladrões conseguiram abrir apesar da presença de elementos de uma empresa de segurança privada no local.