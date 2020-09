Diego Ulissi novo líder da Volta ao Luxemburgo e Rui Oliveira sai do top 10

O italiano Diego Ulissi (UAE Emirates) venceu esta sexta-feira a quarta etapa da Volta ao Luxemburgo, subindo à liderança da geral individual, da qual o colega de equipa português Rui Oliveira saiu do top 10.

Ulissi, de 31 anos, aproveitou a chegada da montanha para se impor, ao vencer três outros colegas de fuga, ao cabo de 201 quilómetros, entre Rodange e Differdange, cumpridos em 4:45.23 horas.

Em segundo lugar terminou o belga Aimé de Gendt (Circus-Wanty Gobert) e em terceiro o norueguês Marcus Hoelgaard (Uno-X), ambos com o mesmo tempo do vencedor.

Na geral, Ulissi lidera com 17 segundos de vantagem sobre De Gendt, segundo colocado, enquanto Hoelgaard é terceiro, a 19, com o 'sprinter' Rui Oliveira a cair do sexto para o 53.º posto da geral, ao ceder hoje mais de quatro minutos.

O irmão e colega de equipa Ivo Oliveira subiu a 106.º classificado, já a mais de 23 minutos da liderança.

No sábado corre-se a quinta e última etapa da prova, entre Mersch e Luxemburgo, uma ligação de 177 quilómetros, com várias contagens de montanha, incluindo uma que quase coincide com a meta.