Diego Ulissi vence etapa e Tadej Pogacar continua líder na Volta à Eslovénia

O ciclista italiano Diego Ulissi (UAE Emirates) venceu este sábado ao sprint a quarta etapa da Volta à Eslovénia e ascendeu do terceiro ao segundo lugar da geral, liderada pelo colega de equipa esloveno Tadej Pogacar, segundo na tirada.

Diego Ulissi cumpriu os 164,1 quilómetros da etapa entre Ajdovscina e Nova Gorica em 4:15.28 horas, impondo-se na linha da meta por um segundo ao colega de equipa e líder da Volta à Eslovénia Tadej Pogacar e ao compatriota Matteo Sobrebro (Astana).

Tadej Pogacar lidera com 15:11.26 horas, detendo 1.21 minutos de vantagem sobre Diego Ulissi (segundo) e 1.35 sobre Matteo Sobrebro (terceiro), que ascendeu do quarto ao terceiro lugar. O esloveno Matej Mohoric (Bahrain) caiu do segundo para o sétimo posto.

Rui Oliveira (UAE Emirates), único português em prova, terminou a etapa na 102.ª posição, a 16.16 minutos do italiano Diego Ulissi, e caiu nove lugares na classificação geral, na qual é agora 107.º, a 45.19 minutos do líder esloveno Tadej Pogacar.

A quinta e última etapa da Volta à Eslovénia decorre sábado entre Liubliana e Novo Mesto, na distância de 175,3 quilómetros.