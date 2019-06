Diego Ulissi vence terceira etapa e sobe à liderança da Volta à Eslovénia

O ciclista italiano Diego Ulissi (UAE-Emirates) subiu esta sexta-feira à liderança da Volta à Eslovénia, após vencer a terceira etapa, na qual o companheiro de equipa Rui Oliveira voltou a perder tempo.





No final dos 169,8 quilómetros, entre Zalec e Idrija, Ulissi venceu isolado, em 3:58.01 horas, 12 segundos à frente do russo Aleksandr Vlasov (Grazprom-Rusvelo) e 17 à frente do compatriota Giovanni Visconti (Neri Sottoli-Selle Italia), enquanto o único português em prova foi 112.º, a 15.16 minutos.À entrada para a quarta etapa, entre Nova Gorica e Ajdovscina (153,9 quilómetros), Ulissi tem 19 segundos de avanço sobre Vasov e 26 sobre os compatriotas Andrea Vendrame (Androni Giocattoli-Sidermec) e Visconti.