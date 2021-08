Dinamarca, Noruega e Vuelta: agosto de muito ciclismo no Eurosport

Depois dos Jogos Olímpicos, o Eurosport dá início esta terça-feira a um mês de intensa cobertura de ciclismo, com as transmissões da Volta à Dinamarca, Volta à Noruega feminina e também a Vuelta, a terceira grande volta da época.





A primeira prova a ir para a estrada é a Volta à Dinamarca, a chamada PostNord DanmarkRundt, que nesta sua 31.ª edição, entre 10 a 14 de agosto, irá cumprir um total de 783,3 quilómetros divididos em 5 etapas e que reúne um pelotão com alguns dos melhores ciclistas do mundo, como por exemplo Mark Cavendish, Remco Evenpoel ou Yves Lampaerts. As cinco tiradas serão transmitidas em direto todos os dias no canal, a partir das 14h50.Depois, de 12 a 15 de agosto, será a vez da Volta à Noruega feminina, com a transmissão em direto das últimas duas horas de cada etapa, sensivelmente a partir das 15 horas.Por fim, no sábado, o grande destaque da semana e do mês, com o arranque de mais uma edição da Vuelta a España, a terceira e última Grande Volta da temporada, que durante três semanas, até 5 de setembro, irá reunir no país vizinho alguns dos melhores do planeta, a começar desde logo por Primoz Roglic ou Richard Carapaz.