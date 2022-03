Diogo Barbosa acaba Volta Internacional a Rodes no 19.º lugar

O ciclista português Diogo Barbosa (Hagens Berman Axeon) terminou este domingo a Volta Internacional a Rodes, na Grécia, no 19.º lugar final, numa corrida ganha pelo dinamarquês Louis Bendixen (Team Coop).

Na terceira e última etapa da corrida grega, o alemão Mika Heming (ATT Investments) impôs-se ao sprint em Maritsa, sendo o primeiro num grupo de 25 ciclistas em que estava Bendixen e também Barbosa, que cortou a meta em 16.º.

O português saltou quatro posições para dentro do top 20, acabando a 2.01 minutos do vencedor. Dois ciclistas da Vorarlberg acabaram no pódio final, com o alemão Lukas Meiler em segundo e o francês Alexis Guerin em terceiro.

Diogo Barbosa, de 21 anos, acabou em sétimo na tabela da juventude, ganha por um colega de equipa na Hagens Berman Axeon, o espanhol Iván Romeo, e ajudou a equipa a ser segunda na classificação coletiva.

O outro português em prova, Bernardo Gonçalves (XSpeed United), não alinhou hoje à partida, quando era 53.º à geral antes do último dia de prova.