Diogo Narciso e Iúri Leitão sextos no madison da Taça das Nações de Jacarta

Diogo Narciso e Iúri Leitão foram este domingo sextos classificados no madison, prova olímpica de duplas, no encerramento da Taça das Nações de Jacarta de ciclismo de pista.

Os alemães Roger Kluge e Theo Reinhardt impuseram-se na Indonésia, à frente dos neerlandeses Jan Willem van t'Schip, segundos, com os neozelandeses Aaron Gate e Campbell Stewart no último posto do pódio.

Narciso e Leitão somaram este domingo pontos no ranking, a pensar na qualificação para os Jogos Olímpicos Paris'2024, enquanto a olímpica Maria Martins não competiu, no omnium, devido a doença.

"Este resultado foi muito bom e extremamente positivo para a nossa ambição de qualificação olímpica. Estou muito satisfeito e orgulhoso pelo trabalho desenvolvido por ambos", declarou o selecionador, Gabriel Mendes, citado pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).