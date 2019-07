Diogo Narciso e Pedro Silva em 11.º em madison nos Europeus sub-23 e juniores

Os juniores Diogo Narciso e Pedro Silva foram este domingo 11.ºs classificados na prova de madison nos Europeus de ciclismo de pista para sub-23 e juniores, que hoje terminaram em Gante, Bélgica.A dupla lusa cumpriu os 40 quilómetros no 11.º posto, entre 15 duplas, a três voltas dos vencedores, os russos Ilia Schegolkov e Vlas Shichkin.Nos sub-23, Miguel do Rego e Iuri Leitão perderam três voltas para a frente da corrida, acabando por ter de abandonar o esforço, assim encerrando a participação lusa no campeonato da Europa.O Europeu sub-23 e juniores terminou hoje em Gante, na Bélgica, com duas medalhas para Portugal, ambas de prata e na eliminação sub-23, por Maria Martins e Miguel do Rego.