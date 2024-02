Diogo Narciso foi 18.º na prova de omnium da Taça do Mundo de pista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista português Diogo Narciso terminou este sábado na 18.ª posição a prova de omnium da primeira ronda da Taça do Mundo de pista, que decorre em Adelaide, na Austrália.

Diogo Narciso começou por garantir a qualificação com um nono lugar na segunda manga, seguindo-se um 19.º no scratch e um 21.º na corrida de ritmo.

A melhor prova do dia para Diogo Narciso foi a de eliminação, na qual conseguiu terminar em oitavo lugar, o que lhe permitiu subir ao 18.º posto à entrada para a corrida por pontos, posição que manteve nas contas finais.

No total, o ciclista português somou 37 pontos: quatro no scratch, dois na corrida de ritmo, 26 na eliminação e cinco na corrida por pontos.

O canadiano Dylan Bibic venceu a prova de omnium, com 104 pontos, à frente do italiano Elia Viviani e do belga Lindsay de Vylder, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

No domingo, Maria Martins volta a competir, na prova feminina de omnium, depois de na sexta-feira ter sido 20.ª na prova feminina de eliminação. No mesmo dia, Diogo Narciso e Iúri Leitão vão formar dupla no madison.