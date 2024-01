Diogo Narciso nono classificado na eliminação nos Europeus de ciclismo pista

O português Diogo Narciso foi esta quarta-feira nono classificado na corrida de eliminação dos Europeus de ciclismo de pista, em Apeldoorn, tendo sido eliminado por conduta perigosa, na estreia de Portugal nesta edição dos campeonatos.

Narciso foi afastado da prova, com 17 participantes à partida, no nono posto, em corrida vencida pelo dinamarquês Tobias Hansen, secundado pelo britânico William Tidball. O belga Jules Hesters ficou com o bronze.

A eliminação causou surpresa no corredor luso, que levou as mãos à cabeça após a eliminação e quando o 'photo finish' parecia dar-lhe razão. No entanto, o relatório final dos resultados esclarece que Narciso foi afastado por "corrida perigosa".

Medalhado em Europeus sub-23, Narciso abriu a participação lusa no evento na Holanda, que dá início à fase final de apuramento para Paris'2024, que terá no programa olímpico o omnium e o madison.

Portugal está inserido em lugares de qualificação no omnium masculino e feminino, além do Madison masculino, procurando reforçar essas posições, com a participação do campeão do mundo do omnium, Iúri Leitão, e a única 'pistard' olímpica portuguesa, Maria Martins.

Na quinta-feira, Rodrigo Caixas compete no contrarrelógio de um quilómetro, enquanto Maria Martins ataca o scratch, enquanto, depois, Iúri Leitão e Rui Oliveira fazem dupla no Madison, um dos destaques do evento em Apeldoorn.