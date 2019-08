Diogo Narciso quinto em scratch nos Mundiais de ciclismo de pista de juniores

O português Diogo Narciso foi esta quinta-feira o quinto classificado na prova de scratch dos campeonatos do mundo de ciclismo de pista de juniores, que decorrem em Frankfurt, Alemanha.Nos 10 quilómetros da final (40 voltas), Diogo Narciso não acompanhou o ataque do quarteto que ganhou uma volta ao pelotão e que discutiu as medalhas entre si, com o dinamarquês Benjamin Hertz a sagrar-se campeão, relegando o colombiano Anderson Arboleda e o chileno Jacob Thomas Decar para segundo e terceiro, respetivamente.O corredor de Portugal atacou nas últimas cinco voltas e garantiu o quinto lugar, numa prova em que o vencedor rodou a uma média de 54,628 km/hora.Na sexta-feira, Daniela Campos, única representante portuguesa que se mantém competição, apresenta-se no apuramento de omnium, com o objetivo se qualificar para disputar o concurso desta disciplina olímpica, no mesmo dia.