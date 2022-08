Diogo Narciso sexto na prova de pontos nos Europeus de Munique

O ciclista português Diogo Narciso foi esta sexta-feira sexto classificado na prova de pontos dos Europeus de Munique, que foi ganha pelo francês Benjamin Thomas, com 135 pontos.

Na sua estreia em campeonatos europeus de elite, Diogo Narciso, que fez 89 pontos, esteve em grande plano na prova, batendo-se pelos primeiros lugares quase até ao final, numa prova em que foi superado pelo belga Robbe Ghys, prata com 123 pontos, pelo holandês Vincent Hoppezak, bronze com 113 pontos, pelo alemão Roger Kluge, quarto com 104 pontos, e pelo italiano Matteo Donega, quinto com 92.

A segunda edição dos Campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique, até 21 de agosto, e reúne nove campeonatos, estando Portugal representado em sete: atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.