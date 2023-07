Diogo Neves e Ana Santos no top 20 das provas sub-23 de XCO do Europeu de BTT

Diogo Neves e Ana Santos colocaram este domingo Portugal no top 20 nas provas de cross country olímpico (XCO) para sub-23, no derradeiro dia do Campeonato da Europa de BTT, que decorreu na pista de Tamengos, Anadia.

Na corrida masculina, que começou com uma queda coletiva logo a primeira curva, Diogo Neves acabou no 19.º lugar, gastando mais 03.33minutos do que o francês Adrien Boichis, que venceu isolado. O suíço Dario Lillo foi segundo, a 10 segundos, e o britânico Charlie Aldridge fechou o pódio, a 33.

"Foi uma corrida muito dura, sempre a tentar ganhar lugares, de início ao fim, mas sem abusar. Sabia que tinha de gerir bem para não ter uma quebra muito forte. Foi uma corrida espetacular, a ultrapassar adversários ao longo de toda a prova. Tendo partido muito atrás, o objetivo era conseguir o top 20, numa competição de grande exigência, com adversários fortes e num dia de muito calor", descreveu o português, citado pela assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

João Cruz, que foi 30.º a 05.10 minutos do vencedor, foi o segundo melhor elemento de Portugal, seguindo-se Artur Mendonça (33.º), Tomás Frazão (44.º) e Alexandre Gonçalves, a duas voltas do vencedor.

Na vertente feminina, depois de um bom desempenho na prova da Taça do Mundo, realizada em Itália, no último domingo, Ana Santos foi hoje 20.ª a 06.27 minutos da vencedora, a dinamarquesa Sofie Pedersen.

A ciclista nórdica arrancou na primeira volta e foi aumentando a diferença para as perseguidoras, conquistando o título europeu com 01.36 minutos de vantagem sobre a segunda classificada, a suíça Ronja Blöchlinger. A terceira foi outra helvética, Noëlle Buri, a 02.03.

"Entramos numa corrida sempre para ganhar, mas, acima de tudo, para darmos o nosso melhor. Foi o que fiz hoje. Acabei esta prova com as lágrimas nos olhos, porque no ano passado gostava de ter feito o que fiz hoje e, então, não foi possível. Poder agora participar num Campeonato da Europa em Portugal significa muito para mim", confessou a corredora, que, em 2022, esteve presente no Europeu como 'speaker', uma vez que um problema de saúde impediu-a de competir durante alguns meses.