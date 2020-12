Diretor da Deceuninck irritado por a UAE tentar levar João Almeida: «Só se pagarem 2 milhões»

O manager da Deceuninck-QuickStep garantiu em declarações ao site 'Cycling News' que João Almeida não vai deixar a equipa. O ciclista português que brilhou na Volta a Itália deste ano - terminou em quarto depois de ter envergado a camisola rosa durante 15 dias - foi dado como possível reforço da UAE Team Emirates - onde alinham os portugueses Rui Costa, Rui e Ivo Oliveira - mas Patrick Lefevere nem quer ouvir falar no assunto.





"Ele tem contrato e não vamos deixá-lo ir de forma nenhuma", começou por explicar, de forma bem enérgica, Patrick Lefevere."Falei com o empresário dele e ele não queria falar sobre o próximo ano ou o futuro. Ele não queria bónus, não queria nada e uns meses depois diz-se que a UAE está interessada...", continuou o manager belga, criticando a atuação do agente."Eles merecem ser punidos por isto porque não se pode falar com ciclistas que tenham contrato em vigor! Se um ciclista faz um contrato para 2022, torna-se injusto para a equipa onde ele está a competir. Como podes correr bem quando sabes que vais sair para outra equipa? Ele fica de certeza. Se me pagarem dois milhões possamos conversar."