Diretor da Movistar confirma saídas de Nairo Quintana e Richard Carapaz

O diretor da Movistar, Eusebio Unzue, confirmou esta terça-feira as saídas da equipa de ciclismo espanhola do colombiano Nairo Quintana e do equatoriano Richard Carapaz, no fim da época."É verdade, parece que as saídas de Carapaz e Nairo são uma realidade", afirmou Unzue à rádio espanhola Cadena Ser, um dia depois de a Movistar ter anunciado a renovação até 2021 do contrato de sete ciclistas, entre os quais o português Nélson Oliveira.Apesar de ainda não existir confirmação oficial, vários órgãos de comunicação social internacionais têm noticiado que Quintana vai ser recrutado pela equipa francesa Arkea-Samsic, enquanto Caparaz, vencedor da Volta a Itália de 2019, juntar-se-á à britânica INEOS.Unzue manifestou também vontade de poder continuar a contar com o espanhol Mikel Landa, que atualmente é o mais bem classificado da equipa na Volta a França, assinalando que "ambas as partes têm interesse em manter a ligação".