Diretor da Volta a Portugal atropelado em Lisboa no Dia Europeu Sem Carros

Joaquim Gomes, diretor da Volta a Portugal, foi atropelado esta manhã em Lisboa, quando circulava de bicicleta no centro da cidade, precisamente no Dia Europeu Sem Carros.O antigo ciclista, que venceu duas das 18 edições da Volta a Portugal em que participou, contou à Rádio Renascença que a queda foi aparatosa. "Felizmente estou bem, mas posso dizer-lhe uma coisa: em 18 anos de ciclismo, não me lembro de uma queda tão aparatosa", confessou.Joaquim Gomes contou que descia a Avenida da Liberdade "a uns 40 quilómetros por hora". Numa das transversais, "um senhor - coitado, inglês e tão simpático"-, passou um sinal vermelho e aconteceu o acidente. "Não tive hipótese. Bati e galguei por cima do carro."Sobre o facto de o acidente ter acontecido no Dia Europeu Sem Carros Joaquim Gomes gracejou: "No melhor pano cai a nódoa".