Diretor desportivo da JV Perfis-Windmob garanter ter "jovens ciclistas que serão certezas no futuro"

A conquista da Taça de Portugal de Esperanças alcançada pelo jovem Jonatan Montoya é o resultado de uma forte aposta da JV Perfis-Windmob na modalidade do ciclismo. A equipa de Lordelo, concelho de Paredes, arrancou há pouco mais de um ano com uma equipa de sub-23 para promover jovens valores nacionais e da América latina, como é o caso do colombiano Jonatan Montoya, de 21 anos."O nosso objetivo passava por vencer a Taça de Portugal e vincar o espírito ganhador", começou por referir ao diretor desportivo da equipa. José Barros revelou que o segredo na vitória da Taça de Portugal esteve no "grupo homogéneo e de alguns ciclistas que serão com muita qualidade que no futuro serão certezas".O objetivo JV Perfis-Windmob para esta época passa por "tentar ganhar nos prémios com os profissionais". "Destacar-nos nas fugas e vencer uma camisola secundária, sabendo que é difícil ganhar aos profissionais. Estaremos também na Volta a Portugal ao Futuro e queremos discutir a prova", concluiu José Barros.