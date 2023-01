Dois masters suspensos pela Autoridade Antidopagem de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A página da Autoridade Antidopagem de Portugal (ADoP) tinha ontem mais dois ciclistas suspensos, mas não se trata de atletas profissionais, mas sim masters, participantes, entre outros eventos, em granfondos.Os visados pela ADoP e cujo castigo de devem a controlos antidoping positivo são Luís Silva, com quatro anos de suspensão, e Rúben Almeida, este com pena mais pesada, oito anos, por se tratar da segunda infração no período de dez anos. *