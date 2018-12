Domingos Gonçalves já trabalha com a Caja Rural

O novo projeto da Caja Rural-Seguros RGA arrancou esta semana com a primeira concentração da equipa a contar com o reforço português Domingos Gonçalves, oriundo da Rádio Popular-Boavista, enquanto o colombiano Nelson Soto iniciou a sua preparação no seu país.O estágio decorre até à próxima terça-feira, com o objetivo dos corredores conhecerem o material que irão utilizar e ao mesmo tempo familiarizarem-se com os companheiros do bloco navarro.Os ciclistas realizaram também testes físicos e têm treinado na estrada, desdobrando-se ainda nas atividades sociais.A Volta a San Juan (Argentina), entre 27 de janeiro e 3 de fevereiro, e o Challenge de Maiorca (Espanha), entre 31 de janeiro e 3 de fevereiro, serão os primeiros desafios da Caja Rural."Estou muito contente com este grupo de trabalho, pois estão todos muito concentrados e com grande ambição. É este ambiente que precisamos para desenvolver o talento dos nossos ciclistas", considerou o diretor desportivo José Miguel Fernández.Para além de Domingos Gonçalves, a equipa reforçou-se com os espanhóis Jon Aberasturi (Euskadi-Murias), Sebastián Mora (vem da pista) David Gonzáles e Xavier Cañellas (formação), o polaco Alan Banaszek (CCC), o russo Sergei Chernetskii (Astana) e o italiano Matteo Malucelli(Androni Giocattoli-Sidermec).Jon Aberasturi (ESP)Julen Amezqueta (ESP)Alex Aranburu (ESP)Alan Banaszek (POL)Xavier Cañellas (ESP)Sergei Chernetski (RUS)Álvaro Cuadros (ESP)Domingos Gonçalves (POR)David González (ESP)Jon Irisarri (ESP)Jonathan Lastra (ESP)Matteo Malucelli (ITA)Antonio Molina (ESP)Sebastián Mora (ESP)Mauricio Moreira (URU)Sergio Pardilla (ESP)Cristian Rodríguez (ESP)Gonzalo Serrano (ESP)Nelson Soto Martínez (COL)