Domingos Gonçalves suspenso por irregularidades no Passaporte Biológico

O português Domingos Gonçalves encontra-se suspenso pela UCI devido a irregularidades no Passaporte Biológico, cometidas entre 2016 e 2018, segundo informa o organismo que tutela a modalidade.





A UCI suspendeu também a equipa onde competiu Domingos Gonçalves em 2016 e 2019, a espanhola Caja Rural, por se tratar do segundo caso de doping na formação no espaço de 12 meses. O anterior foi do espanhol Jaime Rosón. A suspensão da equipa vai de 15 a 45 dias.