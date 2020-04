Dylan Groenewegen 'sprinta' para entregar compras ao domicílio

Há várias semanas que o mundo do desporto entrou em 'stand-by' devido à pandemia do novo coronavírus e inúmeras provas foram adiadas ou mesmo canceladas nas mais diversas modalidades. Os atletas estão impedidos de trabalhar normalmente e são eles, muito mais do que qualquer adepto, quem mais sofre com a situação.

Mas muitos destes atletas têm procurado dar o seu contributo para minimizar os efeitos da pandemia e dos Países Baixos chega-nos o exemplo de Dylan Groenewegen, ciclista holandês da equipa Jumbo-Visma que se disponibilizou para entregar compras a pessoas que estão impedidas de sair de casa durante a quarentena numa campanha promovida pela Jumbo, cadeia de supermercados que é a principal patrocinadora da equipa de Groenewegen.

"Sem corridas por agora há mais tempo para ajudar. Nos próximos tempos vou entregar mantimentos de bicicleta aos idosos e prestadores de cuidados de saúde que atualmente não podem fazer isso sozinhos", escreveu o sprinter de 26 anos na conta oficial do Twitter, partilhando também fotografias que mostram a satisfação dos beneficiados por este seu gesto solidário.