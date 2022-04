Dylan Teuns vence Flèche Wallone e Ruben Guerreiro é sétimo no Muro de Huy

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista português Ruben Guerreiro (EF Education-EasyPost) foi hoje sétimo classificado na clássica Flèche Wallone, com o belga Dylan Teuns (Bahrain-Victorius) a vencer no Muro de Huy, à frente do veterano espanhol Alejandro Valverde (Movistar).

No final dos 202,1 quilómetros, entre Begny e o duríssimo Muro de Huy, na Bélgica, Teuns superiorizou-se a Valverde, vencedo em 4:42.12 horas, menos dois segundos do que o espanhol.

Esta é a primeira grande vitória da carreira de Teuns, de 30 anos, que nunca tinha vencido uma prova de um dia, embora tivesse sido terceiro na Flèche Wallone em 2017.

A poucos dias de completar 42 anos, Valverde foi o único que aguentou o ataque de Teuns, mas, dentro dos 100 metros finais, acabou por ceder e não conseguir a sexta vitória na clássica belga.

Apesar de não ter vencido novamente a Flèche Wallone, Valverde, no ano de retirada do ciclismo, acabou por conseguir o nono pódio, ocupando pela terceira vez o segundo lugar - tem ainda um terceiro.

O russo - a competir com bandeira neutra - Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) foi terceiro, igualmente a dois segundos de Teuns, deixando atrás de si o francês Julian Alaphilipe (QuickStep-Alpha Vinyl).

O campeão do mundo tinha vencido três das últimas quatro edições da prova belga, mas este ano nunca mostrou ser capaz de lutar pelo triunfo, terminando a cinco segundos.

O português Ruben Guerreiro entrou para a curta, mas muito dura, subida ao Muro de Huy na frente e acabou por terminar no sétimo lugar, a sete segundos de Teuns.

Guerreiro conseguiu a terceira melhor prestação de um português na Flèche Wallone, depois do quarto lugar de Acácio da Silva em 1985 e do quinto de José Azevedo em 2002.

Depois de ter tido um furo dentro dos 30 quilómetros finais, o esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates), bicampeão da Volta a França, também não conseguiu superar a dureza da subida final e acabou por ser apenas 12.º, a sete segundos do vencedor.