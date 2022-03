Eddie Dunbar vence Semana Internacional Coppi e Bartali

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista irlandês Eddie Dunbar (INEOS) consumou este sábado a vitória na Semana Internacional Coppi e Bartali, a primeira vitória como profissional, após a quinta etapa ganha pelo checo Josef Cerny (Quick-Step Alpha Vinyl).

O último dia da 37.ª edição da prova italiana, com 160 quilómetros entre Casalguidi e Cantagrillo, consumou duas dobradinhas: a da INEOS na geral, com Dunbar e o britânico Eddie Tulett, segundo e vencedor da juventude, e a da Quick-Step Alpha Vinyl na tirada.

Cerny completou a etapa em 3:56.55 horas, o mesmo tempo do colega de equipa francês Rémi Cavagna, com a dupla a chegar isolada, com 14 segundos de vantagem para o israelita Omer Goldstein (Israel-Premier Tech), terceiro.

Na geral final, Dunbar acabou com nove segundos de vantagem para Tulett, enquanto o suíço Marc Hirschi (UAE Emirates) fechou o pódio, a 24 segundos.

Daniel Viegas (EOLO Kometa) acabou a corrida em 90.º, após um salto de 14 lugares no último dia, quatro postos abaixo do britânico Chris Froome (Israel-Premier Tech), que fez os primeiros quilómetros competitivos em 2022.