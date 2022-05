Eddie Dunbar vence Volta à Hungria com Iúri Leitão a terminar em 70.º da geral

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ciclista irlandês Eddie Dunbar (INEOS) venceu este domingo a Volta à Hungria, ao terminar a quinta e última etapa na segunda posição, enquanto o português Iúri Leitão (Caja Rural-Seguros RGA) fechou a prova no 70.º posto da geral.

Dunbar cumpriu os 184 quilómetros entre Miskolc e Gyongyos-Kekesteto em 04:39.31 horas e terminou na segunda posição, com mais dois segundos do que o vencedor da 'tirada', o italiano Antonio Tiberi (Trek-Segafredo), enquanto o espanhol Óscar Rodriguez (Movistar) foi terceiro, a 23 segundos do transalpino.

O irlandês acabou a Volta à Hungria na liderança da classificação geral, com menos 23 segundos do que Rodríguez e 28 face ao italiano Samuele Battistella (Astana), que completaram o pódio.

Na derradeira etapa, o português Iuri Leitão ficou no 88.º posto, a 12:50 minutos do vencedor, tempo esse que o fez cair 31 lugares na geral, na qual fechou no 70.º lugar, a 12:54 de Eddie Dunbar.