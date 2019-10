Eddy Merckx hospitalizado após queda de bicicleta

Eddy Merckx, cinco vezes vencedor do Tour e outra tantas da Volta a Itália, foi hospitalizado após sofrer uma queda no domingo quando seguia num passeio de bicicleta com amigos, segundo o jornal 'Het Nieuwsblad'





O antigo ciclista, de 74 anos, considerado o mais bem sucedido de todos os tempos, foi transportado para o hospital de Dendermonde, na Bélgica, tendo passado a noite nos cuidados intensivos.Não se sabe para já quando é que Eddy Merckx poderá ter alta, mas segundo um amigo, a "lesão sofrida na cabeça" não é tão preocupante como inicialmente se pensou: "Estive em contacto com a sua mulher Claudine ontem à noite e segundo ela, está tudo bem. para hoje estão previstos novos exames", afirmou Paul Van Himst.