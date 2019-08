Edgar Pinto acaba Volta à Dinamarca em 10.º

O português Edgar Pinto (W52-FC Porto) acabou este domingo a Volta à Dinamarca em bicicleta em 10.º lugar da geral, após ser 15.º na quinta e última etapa, ganha pelo belga Tim Merlier (Corendon-Circus).Depois de partir de Roskilde, o pelotão correu 165,6 quilómetros até à meta, com Merlier a bater ao sprint um grupo de 22 elementos ao cabo de 3:41.37 horas, à frente do francês Brian Coquard (Vital Concept), segundo, e Jasper de Buyst (Lotto Soudal), terceiro.O último dia confirmou a vitória do dinamarquês Niklas Larsen (ColoQuick), após um circuito em Frederiksberg no qual Edgar Pinto conseguiu subir uma posição para entrar no top 10 final.O ciclista português conseguiu novo top 10 numa corrida estrangeira esta temporada, depois de já o ter conseguido na Volta a Turquia (5.º), uma prova do escalão WorldTour, na Volta às Astúrias (4.º) e na Volta a Aragão (5.º).Samuel Caldeira, também dos dragões, acabou a prova em 14.º, um posto atrás do companheiro de equipa espanhol Gustavo Veloso, que caiu para o 13.º lugar final, enquanto João Rodrigues subiu ao 38.º e Ricardo Mestre ao 84.º.De fora dos azuis e brancos, que acabaram em terceiro a classificação por equipas, André Carvalho (Hagens Berman Axeon) fechou a corrida dinamarquesa no 43.º lugar da geral e no oitavo lugar da classificação da juventude.