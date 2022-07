Edgar Pinto: «Não foi encontrada substância alguma nas minhas análises»

Edgar Pinto mantém a sua versão inicial desde que foi suspenso provisoriamente, reiterando estar inocente no caso de "uso de métodos e/ou substâncias proibidas" que levou a UCI a castigá-lo com quatro anos de suspensão. "Como disse em 2020 estou inocente. Não foi encontrada substância alguma nas minhas análises, pelo que o nome doping não deve ser aplicado neste caso", começou por dizer ao ciclista de 36 anos. "Eu não acusei doping algum, trata-se segundo eles de uma irregularidade nos valores das análises feitas por eles, análises essas que no julgamento, em janeiro de 2022, fiz acompanhar das provas médicas, documentação física, que justificam essas irregularidades referenciadas pela UCI".Edgar Pinto refere ainda que em sua defesa junto da instância máxima do ciclismo se fez acompanhar de "uma hematologista, que justificou com provas científicas que era possível, nas circunstâncias em que em encontrava de momento, justificar esses valores".O ciclista que tem suspensão fixada até 15 de outubro de 2024 coloca em causa os procedimentos da UCI."Para a UCI, tantos os documentos que provaram a minha entrada nos hospitais, assim como a permanência nos mesmos acompanhado de documentação médica com os relatórios das minhas altas, foram postos de lado. E sinto-me muito injustiçado"."Continuo a dizer que estou inocente e a seu tempo será divulgado mais pormenores sobre o meu julgamento. A UCI não é um órgão imparcial, acusam e julgam, o que é praticamente impossível sair disto sem penalizacões".Por fim, Edgar Pinto recorda o calvário das quedas que foi sofrendo ao longo da carreira. "Quem me conhece sabe o meu historial de acidentes, operações que sofri ao longo de toda a minha carreira e terminar assim é no mínimo revoltante".