EFAPEL apresenta-se com ambição de voltar a vencer a Volta a Portugal

A EFAPEL apresentou este sábado a sua equipa para 2019, com Jóni Brandão como grande figura, e mostrou ambição de voltar a vencer a Volta a Portugal sete anos depois."[Este é] O ano do regresso às vitórias. Vamos lutar pelo primeiro lugar do pódio na Volta a Portugal", disse Carlos Pereira, presidente do Clube Desportivo Fulllracing, que dá estrutura à equipa.De volta à EFAPEL, após duas temporadas na Sporting-Tavira, Jóni Brandão, segundo na Volta a Portugal em 2018, mostrou-se feliz por regressar."Estou muito feliz por voltar, tenho um carinho muito grande por esta equipa. Foi aqui que me tornei o ciclista que sou. E também por isso estou muito contente. Espero que tenhamos uma grande época e que consigamos alcançar todos os nossos objetivos, sendo o principal deles vencer a Volta a Portugal", disse.O diretor desportivo da equipa, Américo Silva, considerou que o objetivo para esta época "é o mesmo das anteriores", ou seja, "estar em todas as competições com a máxima seriedade e empenho"."Mas não escondemos que com o regresso do Jóni Brandão à nossa equipa, as ambições para a Volta a Portugal tornam-se como o primeiro de todos eles", assumiu.Além de Joni Brandão, o espanhol Antonio 'Chava' Angulo (ex-Club Ciclista Rías Baixas), o uruguaio Fabricio Ferrari (ex-Caja Rural) e o búlgaro Nikolay Mihaylov (ex-Delko Marseille) são os restantes reforços.Sérgio Paulinho, Rafael Silva, Bruno Silva, Pedro Paulinho, Marcos Jurado e Henrique Casimiro repetem a presença no conjunto de Ovar.